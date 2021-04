Téléphérique à Lyon : la Commission nationale du débat public rejette la demande des parlementaires du Rhône

Et pour cause, la Commission nationale du débat public (CNDP) a rejeté ce mercredi leur requête pour obtenir "un débat sincère".

Chantal Jouanno, présidente de la CNDP, l’a confirmé à l’AFP. Et n’a visiblement pas pris soin de regarder les dossiers en profondeur puisque la saisine a été clairement bâclée par les députés et sénateurs rhodaniens : "Les parlementaires ont listé différents projets mais qui ne constituent pas un seul et même projet sur le plan juridique. Il est donc impossible de faire un débat public sur l’ensemble de ces projets puisque cet ensemble juridique n’existe pas", a jugé l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. Fin de non-recevoir donc pour Cyrille Isaac-Sibille et ses pairs, qui avaient effectivement monté un dossier mêlant téléphérique, métro E et tramways.

Du côté de la Métropole, on s’attendait à cette décision. Le vice-président chargé des Transports, Jean-Charles Kohlhaas, a indiqué que cette saisine était "purement électoraliste" à quelques semaines des élections régionales.

La voie n’est toutefois pas totalement dégagée pour le téléphérique dont la première ligne Francheville/Sainte-Foy-lès-Lyon/Lyon programmée pour la fin du mandat est rejetée par plusieurs élus et habitants. Une concertation avec garant est prévue à l’automne prochain, cela permettra au Sytral de soumettre plusieurs tracés aux riverains des communes traversées par le transport par câble.