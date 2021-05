Un réseau international de trafic de drogue sur le darknet mis à jour depuis Lyon

Ces arrestations ont été menées après une longue enquête des gendarmes spécialisés de la section de recherches de Lyon, compétents en matière de criminalité organiséen en lien avec les douanes américaines.

La drogue était vendue sur le darknet et expédiée vers les Etats-Unis, l'Australie ou Taïwan, en échange de crypto-monnaie. Les enquêteurs ont remonté une piste qui les a menés vers un laboratoire clandestin de fabrication de produits stupéfiants basé en Rhône-Alpes. Près de 28 000 euros ont été saisis ainsi que plus de 500 000 euros en crypto-monnaie. Les perquisitions ont également permis de mettre la main sur plus de 10 kg de MDMA, 22 kg de produits précurseurs, plus de 18 000 cachets d'ecstasy et près de 2 kg de cannabis.

Quatre suspects ont été mis en examen. Deux d'entre eux ont été écroués.