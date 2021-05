Jérémie Bréaud : "Un mois pour convaincre les électeurs du bienfait de continuer avec Laurent Wauquiez"

Jérémie Bréaud a finalement été intronisé cette semaine tête de liste de Laurent Wauquiez pour les régionales dans la Métropole de Lyon. Le maire LR de Bron évoquera évidemment durant cette campagne le sujet de la sécurité, "premier budget de France pour une Région, avec 160 millions d'euros investis, 6000 caméras posées dans plus de 300 communes". Jérémie Bréaud souligne également que "la Région a sauvé et créé 100 000 emplois". Enfin, concernant l'environnement, l'élu estime que "ce n'est pas seulement de se dire pour ou contre le Tour de France ou le sapin de Noël. On est la première région concernant l'hydrogène vert".

Jérémie Bréaud estime avoir "un mois de campagne pour convaincre les électeurs du bienfait de continuer avec Laurent Wauquiez".

L'édile brondillant a aussi réagi à la présence d'une liste qui porte la voix des musulmans : "Ca montre qu'il y a un véritable problème. C'est anormal, grave et dangereux qu'une liste communautaire se présente. On doit se battre localement viscéralement pour défendre les valeurs de la République".

