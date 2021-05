Lyon : le retour des rodéos en moto-cross devant la mairie ce mercredi soir - VIDEO

La sortie de Grégory Doucet le 6 mai dernier se voulait ferme et déterminée à en finir avec ce phénomène qui s’emparait du centre-ville de Lyon, avec de désormais célèbres vidéos filmées sur les places Bellecour et des Terreaux.

Force est de constater que trois semaines plus tard, les auteurs de ces rodéos urbains n’ont eu que faire des promesses de sanctions du maire écologiste de Lyon. Car ce mercredi soir, une dizaine d’individus, pour la plupart non casqués, ont paradé rue de la République sur des moto-cross. Et il s’agissait de la portion qui n’est pas ouverte aux voitures, entre les Cordeliers et l’Hôtel de Ville.

Comme l'avait expliqué Grégory Doucet à LyonMag, aucune action de police n'est menée durant le rodéo pour éviter un suraccident. Ce sera donc aux caméras de vidéoprotection d'aider les enquêteurs à mettre un jour la main sur ces jeunes individus, qui, pour la plupart, portaient un masque chirurgical pour compliquer un peu plus leur éventuelle identification.

Dans une vidéo postée sur Twitter par le maire LR du 2e arrondissement, Pierre Oliver, on voit le cortège rouler au niveau de la station de métro Hôtel-de-Ville.