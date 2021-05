Grégory Doucet : "Les questions de tranquillité publique me concernent au quotidien à Lyon"

Depuis quelques semaines, le phénomène des rodéos urbains investit le centre-ville de Lyon. De quoi faire réagir Grégory Doucet : "Nous n'intervenons pas en direct sur une situation pour éviter un suraccident. (...) En revanche, grâce au dispositif de vidéoprotection que nous avons dans la ville, les auteurs sont filmés, dans la grande majorité des cas identifiés assez rapidement". Sur la vidéoprotection, contre laquelle la majorité des écologistes ont été historiquement opposés, le maire écologiste estime qu'il y a "des situations où c'est utile, il y a des situations où ça ne l'est certainement pas". D'où l'audit lancé par la Ville de Lyon à ce sujet.

"Plus on peut intervenir rapidement dans le traitement après le délit, plus on pourra mettre fin à ces pratiques. Au bout d'un moment, ça va se savoir que quand on fait le malin place des Terreaux, il y a la sanction qui tombe", promet Grégory Doucet sur les rodéos.

Que ce soit la hausse des délits et agressions, la situation à la Guillotière ou les rodéos, beaucoup de Lyonnais semblent s'interroger sur les capacités de Grégory Doucet à gérer la sécurité de la ville. "Les questions de tranquillité publique me concernent au quotidien. (...) Pour autant, effectivement, je ne suis pas quelqu'un qui fait de l'esbrouffe autour de ça. Parce que ce qui m'importe, ce sont les résultats", réagit l'édile.

Grégory Doucet est également revenu sur la décision forte de son début de mandat d'avoir recours à l'emprunt pour financer son programme et gérer notamment la dette patrimoniale et écologique : "On a besoin d'investir pour combler cette dette. N'importe quel chef d'entreprise, quand il a besoin d'améliorer son outil de production, il aura recours à l'emprunt pour investir car il sait que ça va générer des bénéfices. Nous cherchons à générer des bénéfices pour la population car c'est pour cela que j'ai été élu".

