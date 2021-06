Lycéenne menacée à Lyon : Laurent Wauquiez dénonce "la volonté d’imposer une clef de lecture islamiste à la société"

Comme LyonMag le révélait un peu plus tôt dans la journée, un groupe de quatre à six personnes a tenté de s’introduire dans l’établissement pour "récupérer" la jeune fille intimidée contre son gré ce mercredi. Si la lycéenne est aujourd’hui en sécurité, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, collectivité en charge des lycées, a tenu à prendre connaissance des faits directement sur place.

"Ce qu’il s’est passé est très grave, on a affaire à une jeune élève qui est tombée amoureuse, mais de quelqu’un qui n’est pas de confession musulmane", a déclaré l’élu LR après s’être entretenu avec le personnel scolaire. "Visiblement, cela est insupportable pour une bande de voyous islamistes (…) on a affaire à des manoeuvres d’intimidation qui sont portées par des groupuscules animés par la volonté d’imposer leur clef de lecture islamiste à la société", a-t-il poursuivi. La victime serait une élève "extrêmement brillante et il sera hors de question que la suite de sa scolarité soit compromise", toujours selon le candidat à sa réélection.

C’est en partie pour cette raison que l’exécutif régional a déployé plusieurs agents de sécurité devant les portes de l’établissement. Ces derniers "resteront le temps qu’il faudra", a précisé Laurent Wauquiez en assumant sa "profonde colère".

Pour le moment, ni le Parquet, ni la police et ni les autorités académiques n’ont souhaité s’exprimer. Le patron de la Région promet quant à lui que les faits "ne resteront pas impunis" et qu’une enquête judiciaire sera prochainement enclenchée.

