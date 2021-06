Bruno Bernard (EELV) : "Qui parle de moins construire à Lyon ? On parle de mieux construire"

Celui qui fut longtemps chargé de superviser la stratégie électorale chez EELV suit forcément de près les régionales. Et Bruno Bernard ne peut que constater que la candidature de Fabienne Grébert peine à séduire en Auvergne-Rhône-Alpes. "Je crois encore que d'ici le 20 juin, il peut y avoir une mobilisation pour l'écologie dont a besoin ce pays", note le président de la Métropole de Lyon.

Ce jeudi, la Métropole lancera son premier programme proposant des logements sous Bail Réel Solidaire (BRS) à Villeurbanne. "Ca lutte contre les plus-values foncières car l'acquéreur n'a pas le droit de revendre plus cher qu'il a acheté", se félicite l'élu écologiste, qui souhaite proposer 1000 logements de ce type par an d'ici la fin du mandat car "aujourd'hui, on manque de logements et de logements sociaux dans la métropole".

Bruno Bernard est aussi revenu sur la grogne des entreprises du BTP et des promoteurs immobiliers, qui craignent de voir leurs carnets de commandes fondre comme glacier face au réchauffement climatique. "Qui parle de moins construire ?, s'interroge-t-il. On parle de mieux construire. Avec des bâtiments qui respectent mieux l'environnement. Ne pas bétonner partout. Et densifier là où il y a des transports en commun".

Enfin, sur le sujet brûlant de la télécabine, Bruno Bernard rappelle que "si la concertation montre que ce n'est pas la bonne solution et qu'il y en a une autre meilleure, nous sommes ouverts. C'est bien la concertation qui fera le résultat".

