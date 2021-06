Villeurbanne : une Marche des Libertés ce dimanche "contre les idées d’extrême droite"

Ce dimanche, elle aura lieu à Villeurbanne, place Charles Hernu à Charpennes à partir de 15 heures. Dans un appel national, les organisations, les collectifs ou encore les syndicats appellent à se mobiliser "pour les libertés et contre les idées d’extrême droite".

"Depuis maintenant plusieurs mois nous constatons un climat politique et social alarmant. S’allier avec l’extrême droite ou reprendre ses idées ne constitue plus un interdit. Les propos et actes racistes et sexistes au travail et dans la vie se propagent. Les attaques contre les libertés et les droits sociaux s’accentuent gravement. Dans ce contexte politique, économique, social et sanitaire les injustices explosent et génèrent une forte misère sociale", peut-on lire dans l’appel.

Ce samedi, 9000 personnes ont manifesté à Paris, selon la préfecture. Une Marche marquée par l’enfarinage du leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon. L’homme derrière ce geste a d’ailleurs été placé en garde à vue.