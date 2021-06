Les élus EELV de Lyon et de la Métropole à Bruxelles pour échanger "autour du vélo"

L'ancien président de la Métropole a longtemps tenté de vendre l'image de sa collectivité et de tisser des liens économiques et patrimoniaux avec certaines grandes puissances mondiales et en devenir. Avec plus ou moins de succès.

Le concept de la délégation de la Métropole envoyée à l'étranger tous frais payés a été conservé par les écologistes. Depuis lundi et jusqu'à mercredi, plusieurs élus vont arpenter les rues de Bruxelles en Belgique pour échanger avec les élus locaux "leurs bonnes pratiques autour du vélo" et des mobilités actives.

Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole chargé de la Voirie, Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon chargé de la Mobilité et Hélène Dromain, vice-présidente au Tourisme mènent cette délégation qui doit notamment rencontrer Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne ainsi que Elke Van den Brandt, ministre de la Mobilité au sein du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale.

"Pour mener à bien ses objectifs, la Métropole de Lyon a souhaité établir un benchmark européen et international des politiques publiques liées aux vélos afin de s'en inspirer pour bâtir les siennes", explique la collectivité dans un communiqué de presse.

La délégation terminera son séjour par le départ de la Sun Trip, qui relie Bruxelles à Lyon via un tour d'Europe.