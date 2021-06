Lyon : les TCL vont se mettre à l'heure de la Fête de la musique le 21 juin

Pour l'occasion, une playlist composée d’artistes 100% locaux programmés dans le cadre de la Fête de la Musique 2021 sera diffusée dans toutes les stations de métro ce lundi 21 juin.

Bruno Bernard, le président du Sytral, voit dans ce dispositif inédit "la double opportunité de mettre en lumière la scène musicale lyonnaise tout en offrant aux voyageurs un moment de plaisir et de découverte".

Pour inciter le public à emprunter les transports en commun, le SYTRAL déploiera par ailleurs le ticket TCL en Fête proposé à 3,20 euros et permettant de voyager toute la journée sur l’ensemble du réseau de transports en commun.

Enfin, les métros A, C et D ainsi que le Funiculaire F2 et le tram T1 verront leurs fréquences renforcées. A noter également que les métros circuleront jusqu'à 2h du matin ce soir-là.