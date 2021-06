Lyon : près de 300 opposants au téléphérique place Bellecour, Gérard Collomb présent

Environ 300 personnes se sont retrouvées place Bellecour ce samedi contre le projet de téléphérique entre Francheville et Lyon.

Les manifestants ont eu le droit à la visite de Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon et président de la Métropole de Lyon. L'ancien ministre de l'Intérieur n'a jamais caché qu'il était opposé à ce projet porté par les écologistes. Il n'hésite pas d'ailleurs à les tacler sur les réseaux sociaux dès que le vent se met à violemment à souffler entre Rhône et Saône.

Il était accompagné ce samedi de Yann Cucherat, candidat aux dernières élections municipales et aujourd'hui conseiller municipal. Les deux hommes se sont ensuite posés à la terrasse d'un bar dans le 1er arrondissement pour assister au match entre la Hongrie et la France… et Gérard Collomb avait toujours de collé sur sa chemise le badge du collectif "Touche pas à mon ciel".