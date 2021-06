Téléphérique : les emplacements des stations de Sainte-Foy-lès-Lyon sont connus, la maire furieuse

A l'automne, les avis des élus et des habitants seront recueillis, et on saura ensuite si le téléphérique se fera ou non sur les tracés retenus entre Francheville et Lyon.

Véronique Sarselli, maire LR de Sainte-Foy-lès-Lyon est une farouche opposante au projet. Déjà circonspecte sur la sincérité de la concertation à venir, l'élue s'étonne d'avoir reçu en mairie les premières déclarations de projet de travaux de l'assistant à maîtrise d'ouvrage SETEC du Sytral. Il s'agit de "demandes d'urbanisme relatives à la construction de plusieurs 'stations de téléphérique' pour un début des travaux en 2023".

Concrètement, ces déclarations sont un premier pas logique dans la réalisation du projet puisqu'elles sondent les exploitants des réseaux type Enedis, GRDF pour "vérifier la compatibilité du projet (...) ou prévoir des claudes techniques et financières".

Et elles permettent donc d'en savoir davantage sur le parcours du téléphérique à Sainte-Foy-lès-Lyon puisqu'elles indiquent précisement où se situeraient les stations.

La première, la station Chemin des Prés, verrait le jour dans un secteur ultra-résidentiel, au niveau du chemin des Prés et du chemin des Fonds.

La deuxième, station Parc du Brulet et la troisième station Montray se feraient sur le parc éponyme et le conservatoire de mûriers et un terrain agricole (les vignes de Montraÿ).

Tandis que la 4e, station Paul Fabre, arriverait au pied des tours avenue Maréchal Foch.

"Les habitants, les associations, les élus, le maire sont-ils prévenus ? Non, comme toujours", se plaint Véronique Sarselli dans un communiqué de presse.

"La 'large concertation' proposée par le SYTRAL n’est qu’une plaisanterie. C’est la preuve que l’opportunité du projet n’est pas questionnée et ne sera jamais proposée à la population. Je re-demande l’arrêt immédiat de ce projet à marche forcée et de toutes les démarches administratives de travaux", poursuit l'édile fidésienne.

Véronique Sarselli promet de "mettre toutes les compétences de notre ville pour poursuivre notre travail de transparence et soutenir la lutte citoyenne grandissante. La défaillance du SYTRAL est majeure. Bruno Bernard et le SYTRAL enchainent les provocations avec un amateurisme déconcertant".