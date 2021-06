Stations du téléphérique à Sainte-Foy-lès-Lyon : le Sytral répond à Véronique Sarselli

Ce jeudi matin, Véronique Sarselli a fait part de sa colère sur les premières déclarations de projet de travaux dans sa commune. En effet, ces premières demandes permettent d'en savoir un peu plus sur l'implantations des futures stations du téléphérique. Elle a notamment pointé du doigt le manque de concertation.

Dans l'après-midi, Jean-Charles Kohlhaas, vice-président du Sytral, a tenu à lui renvoyer la balle : "Il s’agit d’une procédure habituelle et réglementaire, nécessaire à la réalisation de tout projet d’infrastructure. Les études de faisabilité actuellement menées vont permettre d’engager une phase de concertation transparente et nourrie sur la base d’un projet techniquement réalisable. Ignorer cette étape aurait été de l’amateurisme", avant d'ajouter que "les attaques de Véronique Sarselli instrumentalisent le débat et viennent entraver le principe même de la concertation".

Il faut dire que la maire LR n'a jamais caché son opposition au projet et qu'elle n'hésite pas à tacler les écologistes dès qu'elle en a l'opportunité.

"Une concertation préalable, moment privilégié d’information et de dialogue, sera menée de mi-novembre 2021 à mi-février 2022 afin de soumettre à l’avis des citoyens l’opportunité du projet, les hypothèses de tracé ainsi que les principes d’insertion des stations et pylônes", rappelle enfin le Sytral.