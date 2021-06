Ni Wauquiez, ni Grébert : Olivier Véran avoue avoir voté blanc au deuxième tour des régionales

Le ministre de la Santé, inscrit sur les listes électorales en Isère, a indiqué ce mardi matin sur France Info avoir "voté blanc" : "J'ai fait ce choix, je suis allé voter en citoyen mais je ne me suis pas prononcé entre l'extrême-gauche et la droite extrême", s'est-il justifié.

L'ancien membre du PS a expliqué "ne pas pouvoir décemment voter" pour Laurent Wauquiez "qu'il a "affronté pendant six ans à la Région".

Fabienne Grébert "candidate écolo très alliée à la France Insoumise" n'aura, elle non plus, pas obtenu le vote d'Olivier Véran : "Je suis très opposé au concept d'alliance entre la gauche et l'extrême-gauche", a précisé celui dont le nom avait circulé dans un premier temps pour être tête de liste LREM pour les régionales.

Une investiture refusée par l'intéressé, et qui échoua au final sur les épaules de Bruno Bonnell, défait dès le premier tour du scrutin.

Le sénateur EELV du Rhône, Thomas Dossus, a par la suite justement fait remarquer qu'en 2015, Olivier Véran avait été élu à la Région sur les listes fusionnées de Jean-Jack Queyranne (PS) avec EELV et PCF-FI...