Dernière étape du déconfinement : ce qui change ce mercredi à Lyon et dans le Rhône

Ce mercredi marque la dernière étape du déconfinement dont le calendrier avait été établi par le gouvernement. Cette date est synonyme de fin des jauges accueillant du public. C’est le cas dans les bars et les restaurants où la capacité d’accueil revient à 100%. Il est également possible de dépasser les six convives à table mais le port du masque reste obligatoire lors des déplacements dans les établissements et les terrasses.



La fin des jauges concerne aussi les commerces où la limite de 4m2 par client est levée mais également les salles de sport, les lieux culturels et de loisirs comme les théâtres, les musées, les cinémas, les expositions, les parcs zoologiques, les fêtes foraines, les salons ou encore les foires d’exposition.



A noter également la fin des restrictions lors des cérémonies comme les mariages ou les enterrements.