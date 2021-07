Jean-Charles Kohlhaas : "La concertation sur le téléphérique Lyon/Francheville doit se faire dans le calme"

Ce vendredi, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est élu. Grâce à son grand chelem du second tour, Laurent Wauquiez a mis un coup d’arrêt à la vague verte.

"Il y a un enjeu de mobilisation, et ce coup-çi, ça n'a pas marché, reconnaît Jean-Charles Kohlhaas, ex-leader d'EELV à la Région. (...) On ne monte pas un escalier d'un seul coup, de la première à la dernière marche. On progresse d'abord dans les métropoles et agglomérations, on a été en tête devant Laurent Wauquiez dans de nombreuses villes. Et on progresse dans les campagnes, il y a du retard. Il faut labourer le terrain, on doit peut-être mieux travailler sur la ruralité et l'agriculture. On a un discours très clair mais qui ne passe pas encore, il faut mieux l'expliquer".

Jean-Charles Kohlhaas, qui n’a pas vraiment pu travailler avec Laurent Wauquiez durant le mandat précédent, espère du mieux ces prochains mois, notamment sur le RER à la lyonnaise : "Je lui ai fait des propositions, le Sytral est prêt à investir largement, y compris en dehors de son territoire. J'ai proposé 500 millions d'euros d'investissements, on était prêt à financer l'exploitation et je n'ai pas eu de réponse".

L’autre grand sujet du mandat pour les écologistes en termes de transport, c’est le téléphérique, dont la première ligne était espérée pour fin 2025 entre Lyon et Francheville. Une grande concertation est prévue à la rentrée.

"Tout le monde aura le droit de s'exprimer. Et on remettra y compris en question l'enjeu de l'opportunité du sujet. On n'est pas fermé à l'idée d'abandonner le projet si vraiment la population nous dit non. Mais la concertation doit se faire dans le calme", indique Jean-Charles Kohlhaas.

