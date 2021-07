Le soleil après la pluie : le feu d'artifice du 14 juillet aura des allures d'arc-en-ciel à Lyon

"Le feu d’artifice prendra cette année des allures d’arc au ciel", a annoncé dans un communiqué la Ville de Lyon. Si l'arc-en-ciel peut faire penser à un signal envoyé en soutien à la communauté LGBT, la municipalité ne fait aucun commentaire en ce sens.

Au programme à partir de 22h30 mercredi prochain : 23 minutes de pyrotechnie orchestrée par la société Brezac artifices.

Le tir aura lieu depuis la colline de Fourvière et se déclinera en 7 tableaux de 2 minutes dédiés chacun à une couleur de l’arc-en-ciel. La chorégraphie sera rythmée par les représentations symboliques associées à chaque couleur, par exemple le rouge pour la passion ou la colère et le bleu pour un tableau plus calme et apaisé.

La séquence avant le bouquet final sera entièrement en pluie d’or, pour symboliser le retour du soleil et de la joie.

Le feu d’artifice 2021 sera de grande hauteur, entre 40 et 150 mètres, pour pouvoir être vu du plus grand nombre.

La Basilique de Fourvière s’embrasera également dans des tons de rouge avec des tirs d’artifices aériens qui accompagneront cette mise en lumière.

A noter que le spectacle sera éco-responsable, tient à préciser la Ville. "Les bombes utilisées sont principalement en coque carton, 100% biodégradables. Le matériel de tir de grande résistance pour en augmenter la durée de vie, l'utilisation de fils électrique est limitée, au profit de techniques multipares ou HF. Pour compenser l’empreinte carbone du feu d’artifice, la société Brezac participe à des projets forestiers et s’engage à planter 4 arbres, soit 600 kgs de CO2 capturés", peut-on lire dans un communiqué.



Enfin, trois bals populaires sont programmés. Trois scènes, dédiées à la variété française et internationale, au jazz, soul et funk, et au swing, seront réparties sur les quais de Saône entre le pont Maréchal Juin et le pont Bonaparte. Elles seront animées de 21h à minuit, avec une pause pendant le feu d’artifice.

Pour l'occasion, une grande partie du Vieux-Lyon et de la Presqu'île sera complètement interdite aux voitures. Le port du masque et la distanciation sociale seront obligatoires dans toute la zone.