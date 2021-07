Près de Lyon : Bron expérimente un chantier bas-carbone

Et pourtant, c'est la prouesse réalisée à Bron. La mairie, associée à la Métropole de Lyon et à des industriels, a présenté ce jeudi l'expérimentation d'un chantier bas-carbone. En effet, l'installation sur l'esplanade Mitterrand de deux bornes de recharge Izivia, filiale du groupe EDF, pour véhicules électriques, se fait avec très peu d'émissions de gaz à effet de serre (un objectif de -27%), tout en appliquant les principes de l'économie circulaire et en respectant les niveaux sonores.

Dans les faits, cela se traduit par l'utilisation de véhicules électriques pour acheminer les intervenants du chantier. La mini-pelle Volvo utilisée pour le terrassement est également électrique, tandis que les remblais sont réalisés à partir de matériaux recyclés. Le camion-toupie sera hybride gaz naturel-électrique.

"Ce chantier est exemplaire en ce qu’il préfigure les pratiques à venir au sein de la zone à faibles émissions", s'est félicité sur place le président de la Métropole, Bruno Bernard.