Primaire écologiste : plusieurs personnalités et élus lyonnais apportent "publiquement" leur soutien à Éric Piolle

L'élection présidentielle se déroulera dans un peu plus de neuf mois. Chez les écologistes, ils sont quatre à avoir officialisé leur candidature pour la primaire, dont Éric Piolle, le maire de Grenoble.

Dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche, plusieurs élus et personnalités apportent "publiquement" leur soutien au Grenoblois pour cette primaire prévue en septembre. "Nous avons besoin d'une présidence humble, terre à terre, qui nous ressemble et qui nous considère, qui connaisse la réalité du travail et celle des territoires. Pour cela, nous souhaitons une candidature qui ait fait par le passé la preuve de son sens du collectif, de constance et de cohérence dans son engagement. Ces qualités seront un prérequis indispensable à la crédibilité et à la confiance".

Parmi les signataires, on retrouve notamment Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole de Lyon, Fabienne Grébert, conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes et ancienne candidate écologiste aux élections régionales, Catherine Creuze, conseillère à la Métropole de Lyon, ou encore Noé Froissart, conseiller dans le 1er arrondissement de Lyon.

"Il (Éric Piolle, ndlr) s'est inscrit dans une nouvelle page de l'histoire de l'écologie politique en France. Celle de l'écologie de gouvernement. Il a montré que les écologistes peuvent gagner pour agir sur le réel. Mobilités, solidarités, alimentation, services publics, démocratie : en six ans d'action, Grenoble a encadré ses loyers pour réduire les spéculations et généralisé la tarification des services publics en fonction du revenu (eau, gaz, électricité, mobilités, etc.). Grenoble est devenue la capitale française du vélo et, dès mars 2022, produira l'équivalent de sa consommation en énergie 100% verte, 0% nucléaire 0% fossile. En 2020, le bassin d'emploi de Grenoble avait le 3e taux de chômage le plus bas de France. Une cohérence qui a convaincu au-delà de nos frontières puisque la Commission Européenne a élu Grenoble capitale Verte Européenne pour l'année 2022", souligne la tribune également signée par Eva Joly, figure emblématique des écologistes et ancienne candidate à l'élection présidentielle.

Le premier tour de la primaire est prévu entre le 16 et le 19 septembre. Le second entre le 25 et le 28 septembre.

La liste complète des signataires lyonnais et rhônalpins :

Catherine Creuze, conseillère à la Métropole de Lyon

Marine Denis, doctorante en droit international et enseignante à Sciences Po et à l’Université Lyon III

Gaspar Drode, coordinateur du comité des Jeunes Génération.s de Lyon

Noé Froissart, conseiller du 1er arrondissement de Lyon

Anne Grosperrin, vice-présidente de la Métropole de Lyon

Philippe Guelpa-Bonaro, vice-Président de la Métropole de Lyon

Séverine Hémain, vice-Présidente de la Métropole de Lyon

Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la Métropole de Lyon

Céline Lacroix, conseillère du 6ème arrondissement de Lyon

Nicolas Markovic, membre du bureau EELV Lyon et co-référent Lyon 8ème

Abdallah Slimani, étudiant et militant EELV à Lyon

François Théveniau, conseiller à la Métropole de Lyon

Myriam Laidounis Denis, conseillère régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes

Fabienne Grébert, conseillère régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes

Florence Cerbaï, conseillère régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes

Raymonde Poncet, sénatrice du Rhône

Olivier Royer, conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes

Grégoire Verrière, conseiller régional Génération.s d’Auvergne-Rhône-Alpes

Nadine Badr-Vovelle, conseillère municipale Génération.s à Oullins

François Perrot, Militant EELV Oullins