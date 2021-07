Lyon : l’ultra-gauche revient inscrire "ACAB" sur sa fresque repeinte par la mairie (MàJ)

Mise à jour ce jeudi matin à 8h45 : Le nouveau graffiti réalisé par des membres de l'utra gauche a été une nouvelle fois repeint par les services de la Ville très tôt ce jeudi matin. Reste à savoir si le mur de la place restera dépourvu d'insultes envers les forces de l'ordre ces prochains jours.

Article initial : Et effaçaient ainsi une fresque réalisée par la GALE (Groupe antifasciste Lyon et environs) en hommage à Carlo Giuliani, un Italien abattu par la police à Gênes en 2001. Outre le dessin sauvage réalisé au nez et à la barbe de la police municipale, les militants d’ultra-gauche avaient inscrit en grand le terme "ACAB", pour "All cops are bastards".

Sauf que le mur de la place du quartier de la Guillotière n’est pas resté blanc très longtemps. Dans une vidéo que notre rédaction a pu consulter sur les réseaux sociaux, la GALE se vante d’avoir dégainé à nouveau les bombes de peinture ce mercredi soir. Plus question de rendre hommage à Carlo Giuliani, les tagueurs se sont contentés d’écrire un énorme "ACAB" à la peinture noire.

"Tu effaces, on repasse. Tu repeins, on revient. Force à toutes les familles de victimes de violences et crimes policiers. Bisou le GOM (Groupe opérationnel mobile de la police municipale lyonnaise ndlr)", commentaient les auteurs de la vidéo.

Une provocation qui risque de mettre les forces de l’ordre sur les dents. La mairie de Lyon avait porté plainte pour la première fresque. Elle devrait récidiver et remettre ses agents au travail dès ce jeudi lorsque ce nouveau dessin aura été découvert.