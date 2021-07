Extension du pass sanitaire : comment ont voté les députés du Rhône ?

Et les députés n'ont pas beaucoup dormi cette nuit. Après l'examen de près de 1000 amendements et des échanges parfois animés au Palais-Bourbon à Paris, le projet de loi relatif à la crise sanitaire a été adopté à l'aube.

Mais quel a été le vote des députés des 14 circonscriptions du Rhône concernant ce texte très controversé ? Seulement trois élus de LREM ont voté pour : Anne Brugnera, Cyrille Isaac-Sibille et Jean-Luc Fugit.

De son côté, Hubert Julien-Laferrière, un ancien marcheur pourtant qui a depuis rejoint les rangs de Génération Ecologie, a préféré s'abstenir. Seule Nathalie Serre, apparentée LR, a voté contre. Tous les autres députés du Rhône n'ont pas pris part au vote, à commencer par Thomas Rudigoz, menacé de mort il y a quelques jours pour avoir soutenu la stratégie vaccinale, mais qui sera présent ce week-end pour la lecture définitive en revanche.

Vote à 5h10 ce matin par la @AN_ComLois du texte #CriseSanitaire. 3 amendements que j ai déposés ou soutenu ont été votés:report au 30.09 de l'obligation du #PassSanitaire pr mineurs, fixation d'1 seuil d'exemption du passe pr petits cafés et pr certains centres commerciaux isolé — Thomas Rudigoz (@trudigoz) July 21, 2021

Pour rappel, depuis ce mercredi, il faut présenter son pass sanitaire pour accéder aux lieux de culture, dont les cinémas, les musées et les théâtres, mais aussi dans les parcs d'attractions, les festivals, les concerts, ou encore les bibliothèques. Ce pass sanitaire sera étendu début août pour les bars et restaurants, les hôpitaux et les EHPAD, les transports longue distance et les centres commerciaux de plus de 20 000 m².