Accusations de l'opposition sur le Logement dans la Métropole de Lyon : les Verts répondent

Réponse de la Métropole de Lyon (mise à jour le 03/08/2021 à 10h30) :

Suite à la parution de ce communiqué de presse, LyonMag a sollicité la majorité écologiste de la Métropole de Lyon pour obtenir une réponse. En voici la teneur. "L'objectif fixé par l'exécutif de 6000 logements 'abordables', dont 5000 logements sociaux et 1000 logements en bail réel solidaire (BRS) a toujours été fixé d'ici la fin du mandat", promet la présidence. Il n'y aurait donc jamais été question de 6000 nouveaux logements "abordables" par an.

Concernant le principe d'une éventuelle commission générale, la Métropole assure qu'une "commission urbanisme, logement et habitat est déjà organisée avant chaque conseil métropolitain ou commission permanente afin de débattre sur les délibérations relatives au logement. L’opposition interpelle très régulièrement la majorité sur cette question du logement qui obtient des éléments de réponse à leurs questions dès que cela semble nécessaire".

Article original, paru le 02/08/2021 à 18h :

Dans cette lettre, le président écologiste de la Métropole de Lyon aurait refusé la tenue d’une commission générale sur la thématique du logement quémandée par la droite. Il aurait rappelé à ses opposants qu’une telle commission est convoquée uniquement lorsqu'il y a "un caractère général et urgent".

"Pour la majorité écolo-socialo-extreme gauche, les mal-logés ne sont pas un sujet d’intérêt général", s’offusquent les 31 signataires d’un communiqué de presse rédigé par le président LR du groupe et maire de Caluire Philippe Cochet. Les élus assurent par ailleurs que "la Métropole de Lyon vit sa plus forte crise de logement".

Selon eux, "les réponses apportées par l’exécutif sont inopérantes voire même contreproductives". Le nouveau Plan local d’Urbanisme et l’Habitat (PLU-H) est notamment attaqué. Il ferait fuir les promoteurs immobiliers en dehors de l’ex Grand Lyon, provoquant de ce fait une urbanisation des territoires ruraux limitrophes, un étalement urbain.

Pire encore, la majorité aurait fait des promesses en l’air en annonçant un objectif de 6 000 logements sociaux par an. Ce chiffre serait désormais le but à atteindre à la fin du mandat. Cette annonce est difficilement vérifiable par la rédaction de LyonMag, qui attend une réponse de la Métropole de Lyon.

Un couac à 7 millions d’euros qui ne passe pas

Ce communiqué est aussi l’occasion pour l’opposition de rappeler une très mauvaise opération de la Métropole de Lyon. La collectivité a en effet acheté un immeuble à 13,6 millions d’euros dans le 6e arrondissement de la capitale des Gaules, avec pour but d’y créer du logement social. Cependant, les élus de la majorité avaient mal évalué l’opération et ont donc été obligés de revendre l’immeuble pour un montant de 6,7 millions d’euros. Une perte sèche de 6,9 millions donc. Le maire du 6e arrondissement de Lyon, Pascal Blache, avait d’ailleurs pointé du doigt un manque de concertation.

Ce n’est pas la première fois que le rassemblement de la droite, du centre et de la société civile édite un communiqué assassin pour faire entendre son mécontentement. Est-ce pour contourner le bâillonnement de l’opposition utilisée par les élus verts et dénoncée ici et là ? Ou est-ce par simple posture politique traditionnelle découlant d’une volonté d’opposition stratégiquement sèche et démarquée ?

La liste des signataires du communiqué de presse :

Philippe COCHET, président du groupe – maire de Caluire-et-Cuire Lucien BARGE – maire de Jonage

Pascal BLACHE – maire de Lyon 6e

Nathalie BRAMET-REYNAUD – adjointe au maire de Bron François-Noël BUFFET – sénateur du Rhône

Sandrine CHADIER – maire de Craponne

Pascal CHARMOT – maire de Tassin-La-Demi-Lune,

Claude COHEN – maire de Mions

Doriane CORSALE – 1e adjointe au maire de Saint-Priest

Chantal CRESPY – conseillère municipale de Caluire-et-Cuire

Laurence CROIZIER – conseillère municipale de Lyon

Catherine DUPUY – adjointe au maire de Rillieux-La-Pape

Nadia EL FALOUSSI – adjointe au maire de Saint-Priest

Myriam FONTAINE – conseillère municipale de Sathonay – Camp

Séverine FONTANGES – conseillère municipale de Charbonnières – Les – Bains Gilles GASCON – maire de Saint-Priest,

Christophe GIRARD – conseiller municipal de Vénissieux

Lionel LASSAGNE – conseiller métropolitain

Christophe MARGUIN – conseiller métropolitain

Jean MÔNE – conseiller métropolitain

Dominique NACHURY – conseillère métropolitaine

Gaël PETIT – conseiller métropolitain

Clotilde POUZERGUE – maire d’Oullins,

Christophe QUINIOU – maire de Meyzieu,

Michel RANTONNET – maire de Francheville,

Véronique SARSELLI – maire de Sainte-Foy-Lès-Lyon,

Luc SEGUIN – conseiller métropolitain

Jean-Jacques SELLES – conseiller métropolitain

Julien SMATI – 1er adjoint au maire de Rillieux-La-Pape

Yves-Marie UHLRICH – conseiller métropolitain

Alexandre VINCENDET – maire de Rillieux-La-Pape