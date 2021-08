L'OL tenu en échec par Brest pour la première journée du championnat (1-1) - VIDEO

L’Olympique Lyonnais disputait ce samedi son premier match de la saison face au Stade Brestois, dans un Groupama Stadium qui a enfin retrouvé son public. Près de 30 000 spectateurs étaient présents pour cette 100e au stade de Décines. Les coéquipiers d’Houssem Aouar ont malheureusement quitté la pelouse sur un match nul. (1-1)

Dans les premières minutes, les Gones ont joué un football rapide tout en possession. Mais ils ont eu du mal à faire bouger un bloc breton bien en place et à s’approcher de la surface de réparation. A la 31e minute, Moussa Dembélé rate le cadre après un gros travail de Rayan Cherki. Une occasion manquée que les Lyonnais regretteront à la mi-temps puisque c’est Brest qui ouvrira le score à la 43e minute, par l’intermédiaire de Cardona à l’issue d’une contre-attaque.

L’OL est donc mené d'un but au moment de rentrer aux vestiaires. Ce score ne reflète pas vraiment la domination rhodanienne du match en première période, comme le témoigne ce chiffre de 76% de possession en faveur des Rouges et Bleus.

Pas de changement lyonnais à la pause, mais les joueurs ne semblent pas démotivés à leur retour sur le terrain. Cherki brille aux abords de la surface, mais les occasions et les corners successifs ne sont pas transformés. Au tour des Brestois désormais de s’installer dans le camp lyonnais. Les assauts se multiplient mais la défense rhodanienne tient bon. Il faudra tout de même une superbe intervention d’Anthony Lopes pour sauver les meubles.

Peter Bosz réagi à la 60e minute en effectuant deux changements : Paqueta et Slimani entre en jeu. Et ce dernier n’attendra pas pour ouvrir le compteur de Lyon. L’Algérien marque un superbe but sur une remise astucieuse de Toko Ekambi. Un partout, la balle au centre.

Paqueta aussi fait très bonne impression. Tous les ballons passent désormais par le métronome brésilien. L’OL montre un tout nouveau visage, mais Anthony Lopes sauve encore son club à la 81e. Le score n'évoluera plus et les deux équipes repartiront avec un point chacun.

La composition de l’OL en 4-3-3 pour ce premier match de la saison :