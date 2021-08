Feux de forêt : 28 pompiers du Rhône en renfort dans le Sud de la France

Le risque de feux de forêt est donc extrêmement élevé en cette mi-août. C'est pourquoi 28 sapeurs-pompiers du Rhône et de la Métropole de Lyon y ont été déployés pour venir appuyer les soldats du feu locaux. Aux côtés des hommes des SDIS de l'Ain et de Savoie, ils vont former ce qu'on appelle une "colonne de renfort" pour prévenir tout départ d'incendie ou, à défaut, intervenir le plus rapidement possible.

Le Contrôleur général Serge Delaigue a salué et remercié les volontaires qui oeuvrent sur tous les fronts cet été.