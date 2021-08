Pass sanitaire obligatoire dans les bibliothèques : les agents de la Ville de Lyon manifestent samedi

Le rassemblement aura lieu devant la bibliothèque Lacassagne, dans le 3e arrondissement, de 10h à 12h.

Les agents de la Ville de Lyon entendent protester contre l'application du pass aux usagers des bibliothèques municipales, "alors que les bibliothèques universitaires, les bibliothèques spécialisées, la BPI du Centre Beaubourg ou la BNF en sont exemptées", peut-on lire dans un communiqué co-signé par la CGT et SUD. Ils demandent, si nécessaire, le rétablissement des jauges d'accueil.

"Alors que les bibliothèques jouent un rôle d’information, de conseil, de médiation (numérique notamment) et d’orientation pour un public parfois hésitant face à la vaccination ou démuni face aux outils à mobiliser, il nous faudrait lui fermer les portes au moment où ces enjeux sont les plus cruciaux ?", s'interrogent-ils.

La CGT et SUD espèrent enfin que "le rôle social et d’accès à l’informatique dans les bibliothèques pour se faire vacciner soit reconnu, et soit donc possible sans pass sanitaire".