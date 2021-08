Deux personnes agressées au couteau sur les berges du Rhône à Lyon

Les deux victimes ont été prises à partie par deux hommes, armés d'un couteau, qui leur ont volé leurs téléphones portables et un portefeuille. Une plainte a été déposée et un signalement précis des individus a été donné. C'est ce qui a permis aux policiers d'interpeller les deux agresseurs présumés quelques heures plus tard, place Gabriel Péri. Les deux hommes étaient trouvés porteur d'un couteau et de trois téléphones portables.

Placés en garde à vue, ils ont nié les faits. Le duo a été présenté au parquet en vue d'un jugement en comparution immédiate ce lundi.