Les filles de l'OL détruisent l'ASSE dans un derby prolifique (6-0)

Les joueuses de l'Olympique Lyonnais se sont imposées 6 à 0 ce dimanche dans le derby face à l'AS Saint-Etienne. Sans surprise, les filles de Sonia Bompastor ont largement dominé la rencontre, et ce dès le début du match. A la 18e minute, c'est l'Américaine Catarina Macario qui a transperse la défense stéphanoise pour ouvrir le score avec une superbe frappe croisée. Dix minutes plus tard, c'est au tour d'Amel Majri d'y aller de son but grâce à une passe décisive de Melvine Malard.

La Lyonnaise lui rendra la pareille à la 41e en glissant le ballon à sa coéquipière, qui n'a plus qu'à conclure. Au retour de la pause, Emelyne Laurent ouvre son pied pour tromper la gardienne verte. Puis à la 57e, à la suite d'un coup franc repoussé par la portière adverse, Damaris Egurrola trouve le chemin des filets. Enfin, à la 84e minute, Balcha Selma conclut la partition d'une frappe puissante dans la lucarne.

Score sans appel, les Lyonnaises ont fait plaisir à leurs supporters.