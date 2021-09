Un trafic de drogue démantelé entre Lyon et l'Espagne : 1,2 tonne de cannabis saisie

Selon l’antenne de l’Office anti-stupéfiants de la Direction territoriale de la Police judiciaire de Lyon, 1,2 tonnes de cannabis et 147 000 euros en liquide ont été saisis. L'enquête avait débuté en mai dernier, quand les douaniers de Haute-Savoie ont mis la main sur 200 kg de résine de cannabis cachés dans une véhicule. Le chauffeur avait alors été interpellé. Les policiers ont ainsi identifié un réseau effectuant des liaisons fréquentes entre l'Espagne et la région lyonnaise. Un camion sera finalement intercepté à Mions le 1e juin, ce qui aboutira à l'interpellation de quatre individus en flagrant délit et à la saisie de 1,2 tonne de cannabis. Des suspects qui ont depuis été écroués.

Ce n'est qu'en ce début septembre que le reste de l'équipe a été neutralisée, à Bordeaux. Six personnes ont ainsi été arrêtées par la PJ de Lyon. Trois d'entre elles ont été présentées à un magistrat ce vendredi.