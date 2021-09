Un rassemblement pour Sephora, tuée sur la route près de Lyon

Plus de quatre ans se sont écoulés depuis le décès tragique de Sephora Zozime. Le 19 février 2017, la jeune femme qui fêtait ses 23 ans le jour même a été tuée par Kheira B. sur l'avenue de Boehlen à Vaulx-en-Velin. La conductrice, alcoolisée et roulant à vive allure au moment des faits, a été condamnée en juin 2020 à 5 ans de prison dont 3 ans ferme. Lors du procès, la sœur de la victime avait d'ailleurs accordé son pardon à celle qui avait pris la vie de Sephora.

Mais lors d'un nouveau procès en appel, Kheira B. a décidé de totalement changer sa version des faits en assurant qu'elle n'était pas au volant ce soir-là. Le second jugement a été rendu lundi dernier et résultat : la peine de la trentenaire a été allégée d'un an ferme.

C'est pourquoi un nouveau rassemblement est organisé par les proches de Sephora ce samedi devant le palais de justice des 24 colonnes, dans le 5e arrondissement de Lyon. Derrière le slogan "justice pour Sephora", les manifestants s'apprêtent à scander leur grande tristesse et colère, alors qu'ils sont persuadés que "la tueuse de Sephora n'ira pas en prison", étant donné que ses deux ans ferme sont aménageables.

Le rendez-vous est fixé à 13 heures.