Premier choc pour l'OL face au PSG

Les Lyonnais, qui restent sur trois victoires de rang en Ligue 1 et en Europa League, affrontent le PSG ce dimanche à 20h45. "Je n'aime pas dire qu'on n'a rien à perdre. On a trois points à perdre si on ne fait pas ce qu'il faut", a assuré un Peter Bosz déterminé en conférence de presse d'avant match.

"On peut dire que ce match arrive au bon moment", a de son côté analysé Jason Denayer. "Glasgow avait une bonne équipe mais je ne pense pas que ce soit comparable au PSG. Il faudra aller là-bas avec le même état d'esprit", a poursuivi le défenseur lyonnais.

Privés de Moussa Dembélé, Léo Dubois et Thiago Mendes, les Lyonnais devront donc essayer de rester solides défensivement, notamment face au dieu du football Leo Messi qui illumine le jeu par ses appels et ses prises de balle

À noter que le champion du monde Kylian Mbappé n'est toujours pas certain de pouvoir disputer le match, aux Gones d'en profiter.