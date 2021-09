Le Réseau Express Vélo devient les Voies Lyonnaises : 13 lignes pour 355 km de pistes cyclables dans la Métropole

Celle qui était la plus attendue par les cyclistes de l'agglomération. Ce mercredi matin, Bruno Bernard et ses équipes ont détaillé le futur Réseau Express Vélo (REV), qui s'offre une identité en devenant Les Voies Lyonnaises.

Ces dernières ont été teasé ces dernières semaines en ville, avec une vaste campagne d'affichage autour d'un logo sur fond de couleur et la date du 22 septembre, celle de la conférence de presse.

Les Voies Lyonnaises, ce sera, sur la période 2026-2030, la mise en place de 13 lignes de pistes cyclables renforcées pour un total de 355 kilomètres desservant les quatre points cardinaux. Un nom qui renvoi aux voies romaines selon les écologistes. L'objectif est de finir le mandat avec 250 kilomètres réalisés. Tout en sachant que 100 kilomètres déjà existants seront utilisés. "On s’est inspiré d’autres villes comme Copenhague pour la sécurisation des carrefours ou Amsterdam. L’idée était de prendre les meilleures pratiques et les adapter à Lyon" affirme Fabien Bagnon, vice-président aux Mobilités Actives

La ligne 1 par exemple, longue de 21 kilomètres, permettra aux cyclistes de rouler sans avoir la plupart du temps à s'arrêter et en toute sécurité par rapport aux automobilistes, entre Vaulx-en-Velin et Saint-Fons.



Fabien Bagnon, qui a néanmoins confirmé qu'il était "impossible" de proposer des lignes où l'on pouvait rouler d'une traite, notamment dans Lyon à cause des intersections. Son objectif reste aujourd'hui de "multiplier par trois, d’ici 2026, le nombre de déplacements en vélo. Il y a des signes encourageants, on a eu par exemple 17 000 passages sur un même point, en une seule journée sur les berges du Rhône".

Certaines lignes sont immenses, comme la 3 qui reliera Quincieux à Givors (57 kilomètres) ou la 5 entre Saint-Fons, Francheville et Bron (46 kilomètres). Un marquage au sol permettra aux usagers de s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie.

Au total, 49 communes sur 59 seront desservies par les Voies Lyonnaises (Albigny-sur-Saone, Bron, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire, Champagne, Charbonnière, Chassieu, Collonges, Couzon, Corbas, Curis, Dardilly, Solaize, Décines, Ecully, Feyzin, Francheville, Genay, Givors, Grigny, Iriny, Jonage, La Mulatière, La-Tour-de-Salvany, Limonest, Lissieu, Lyon, Marcy-l’Etoile, Meyzieu, Neuville, Oullins, Pierre-Benite, Quincieux, Cailloux, Rillieux, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Fontaines-Saint-Martin, Fontaine-sur-Saône, Saint-Germain, Saint-Priest, Saint-Romain, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin, Vaulx-en-Velin, Craponne, Vénissieux, Vernaison et Villeurbanne).

Tout n'est pas encore figé. "Il y aura des comités de lignes, notamment avec les maires. Il y a encore des points à trancher sur certains passages. Exemple à Champagne-au-mont-d'Or où il y a deux alternatives", a promis le président de la Métropole. Forcément, certaines voies se feront au détriment de la voiture, des places de parking. Et tous les maires ne seront pas forcément d'accord.

Le projet est coûteux. La Métropole de Lyon va allouer 100 millions d'euros à la réalisation des Voies Lyonnais, le budget sera voté en janvier dans le cadre de la PPI.

Les 13 Voies Lyonnaises :

1 : Vaulx-en-Velin / Saint-Fons

2 : Cailloux / Mions

3 : Quincieux / Givors

4 : Lissieu / Villeurbanne

5 : Saint-Fons / Francheville / Bron

6 : Rillieux-la-Pape / Saint-Genis-Laval

7 : Rillieux-la-Pape / Solaize

8 : La-Tour-de-Salvagny / Bron

9 : Jonage / Saint-Genis-Laval

10 : Marcy-l'Etoile / Meyzieu

11 : Craponne / Chassieu

12 : Lyon / Saint-Priest

13 : Rillieux-la-Pape / Corbas

???? Pour que les lyonnais puissent faire du vélo en toute sécurité et sur des axes agréables, nous présentons aujourd'hui #LesVoiesLyonnaises

▶️ Un réseau cyclable de 250 km d'ici 2026 réparti en 12 lignes

????‍♂️ Le premier tronçon de la ligne 1 sera livré en 2022#Lyon #velo #eelv pic.twitter.com/njvv4oUsxb — Valentin Lungenstrass (@vlungenstrass) September 22, 2021