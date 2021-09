Primaire des écologistes : Bruno Bernard (Métropole de Lyon) appelle finalement à voter pour Yannick Jadot

Maintenant que Yannick Jadot et Sandrine Rousseau sont qualifiés pour le second tour et tenteront de remporter le scrutin puis l'investiture pour la présidentielle 2022, le maire de Lyon ne veut toujours pas dévoiler son vote.

Bruno Bernard lui s'est résolu à donner une consigne de vote ce mercredi. A nos confrères du Monde, le président de la Métropole de Lyon a choisi de sortir de sa réserve pour appuyer la candidature de Yannick Jadot.

"Pour la première fois, un écologiste peut être élu à la présidence de la République. Le chemin est difficile, mais il est possible. Yannick Jadot est celui qui peut porter cette ambition historique", a-t-il déclaré, estimant qu'il était le seul "à la hauteur de l'enjeu".

Sur Twitter, le candidat a remercié son nouveau soutien : "Les maires écologistes (sic) démontrent chaque jour que l’écologie qui agit améliore la vie quotidienne et rend la société plus juste !"

Bruno Bernard, qui connaît très bien Yannick Jadot puisqu'il a longtemps occupé de hautes fonctions à Europe Ecologie - Les Verts, a également expliqué être resté publiquement muet au premier tour pour "éviter les tensions" au sein de sa majorité. Une raison valable vu le nombre de vice-présidents et d'élus d'envergure qui soutenaient plutôt Eric Piolle, le maire de Grenoble arrivé seulement 4e au premier tour.