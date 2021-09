Laurent Bosetti : "La Ville de Lyon est attachée au droit de grève"

C'est le dossier brûlant depuis la rentrée à la Ville de Lyon : la grogne des agents face à l'application de la loi de modernisation de la fonction publique. "On a bataillé à l'Assemblée Nationale, mais au 1er janvier 2022, toutes les collectivités sont obligées d'appliquer cette loi", se justifie Laurent Bosetti. "Nous essayons d'avoir l'application la plus intelligente possible", poursuit l'adjoint en charge du dossier, qui a justement une réunion avec les syndicats ce lundi après-midi.

Il évoque "un sujet très délicat mais on essaie de marier les droits des usagers et ceux des salariés". Laurent Bosetti rappelle que la majorité écologiste est "attachée au droit de grève", toutefois bousculé par l'application de la loi.

La semaine dernière, le maire Grégory Doucet avait tenté un geste en direction des fonctionnaires en augmentant leur rémunération. Une enveloppe de 6,6 millions d'euros qui a fait tiqué l'opposition. "Ce n'est pas l'achat de la paix sociale mais la mise en oeuvre du pacte social", se défend Laurent Bosetti.

"Je pense que les Lyonnais y seront sensibles car ils n'ont pas envie d'avoir des personnels dans la précarité. La rémunération des fonctionnaires a reculé d'1% sur ces 10 dernières années", poursuit-il.

Membre de la France Insoumise, il a également évoqué la situation de la gauche en vue de la présidentielle 2022 : "Quand je vois que les autres candidats à 6 ou 8% dans les sondages, je me dis que Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé. Les Français ont besoin de radicalité".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.