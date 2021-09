Au SIRHA, Emmanuel Macron se paye un bain de foule au milieu des professionnels de la restauration

Après un an et demi de crise sanitaire, les professionnels exposant au Salon International de la Restauration, de l'Hôtellerie et de l'Alimentation se sont bousculés pour s'entretenir avec le chef de l'Etat dans les allées d'Eurexpo.

Un véritable bain de foule, aux allures parfois de Salon de l'Agriculture, lors duquel Emmanuel Macron a enchainé selfies, poignées de main, cadeaux et dégustations. Rien n'aura entaché la bonne humeur ambiante de cette visite, pas même le jet d'œuf reçu au début de la visite.

Le chef de l'Etat a ainsi pu rencontrer des membres de l'école Ducasse, découvrir un distributeur de vin made in France qui sert le breuvage à la bonne température, ou encore se rendre sur le stand de Duralex : "On vous remercie pour le soutien de l'Etat, pour notre présence au sein de la boutique de l'Elysée", a-t-on lancé à Emmanuel Macron alors que la marque a été reprise par la maison-mère de Pyrex.

Dans la cohue, le chef de l'Etat, souvent remercié pour sa gestion de la crise sanitaire, est allé de stand en stand, goutant tour à tour des biscuits St Michel, de la compote Andros ou encore du foie gras "délicieux" au stand de l'interprofession du foie gras. Pas question de partir toutefois sans découvrir les quenelles lyonnaises "magnifiques", selon Emmanuel Macron, qui finira par se rendre sur le plateau du concours du Bocuse d'Or où a été entonnée une Marseillaise.

Avant cela, le chef de l'Etat a pu échanger de manière plus formelle avec des professionnels triés sur le volet. A Romain Vidal, maitre restaurateur à la tête du Sully à Paris, qui l'interpelle sur l'importance des pourboires, Emmanuel Macron a annoncé la publication prochaine d'un texte permettant "d'avoir des pourboires défiscalisés et sans charge". Les clients pourront ainsi payer leur pourboire en carte bancaire, en arrondissant la note. "Ce sera sans impôt pour celui qui le reçoit. Ce sera du pouvoir d'achat en plus", a expliqué le président.

La transmission des entreprises familiales a également été abordée, tout comme les questions d'alternance et d'apprentissage.

"Vos métiers apportent une réponse aux besoins de sens. C'est une réponse aux défis de demain. La France de 2030 sera la France de l'alimentation et du goût français. On peut bâtir un nouveau modèle d'alimentation, il y a des emplois", a enchainé Emmanuel Macron. "Alors, engagez-vous" !

F.L.