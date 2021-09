200 000 euros pour la communication des Voies Lyonnaises : la Métropole de Lyon moquée pour sa vision "paradoxale" sur la pub

On se souvient de la citation du président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard sur le regard des enfants qui ne devait pas selon lui être "capté par de la publicité". Mais aussi de Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président en charge de la Réduction de la Publicité, qui "pleure de joie" sur Twitter à la vue du retrait de la pub Liligo du toit d’un immeuble à la Guillotière. Sans oublier enfin que Benjamin Badouard, président du groupe écologiste à la Métropole, a été le leader du collectif anti-pub Plein la Vue.

Bref, la publicité n’est assurément pas le dada des écolos, qui prévoient un Règlement local de publicité (RLP) assez restrictif.

Pourtant, c’est la bagatelle de 200 000 euros qui a été investi pour la promotion des Voies Lyonnaises par l’agence parisienne Spintank. Et même 268 000 euros selon un rapport présenté par l’opposition. Dévoilé en fanfare la semaine dernière à la presse, le dispositif qui remplace le Réseau Express Vélo a été également teasé en masse auprès du public.

Si vous avez circulé dans Lyon en septembre, vous avez forcément vu ses messages cryptiques sur fond de couleur, avec le symbole des Voies Lyonnaises et la date du 22/09/21, celle de la conférence de presse. Encore aujourd’hui, les posts sur Facebook sont sponsorisées. Ce qui veut dire que la Métropole paye le réseau social pour que leur message soit plus largement diffusé.

Alors ce lundi, l’opposition s’est amusée à faire remarquer "le profond paradoxe" de cette relation de l’exécutif vis-à-vis de la publicité. Pour le groupe de Gérard Collomb, "Inventer la Métropole de demain", c’est Marion Carrier, fraîchement promue et dont c’était le premier conseil métropolitain, qui a pris la parole.

"Une sur-communication ne cache-t-elle pas une crainte de manque d’adhésion au projet ?", a taclé l’adjointe au maire de Bron, qui s’étonne que "depuis un an, nous voyons plus que jamais des campagnes de communication de la Métropole et la ville de Lyon sur les panneaux publicitaires".

Un "puits sans fond"

Suivait Doriane Corsale, élue LR, qui revenait sur d’autres dépenses complémentaires comme 80 000 euros pour communiquer sur les activités estivales, 200 000 euros sur la mise en page d’un magazine et 200 000 euros pour sa distribution, ainsi que 200 000 euros pour les réseaux sociaux. "De la communication, parfois même de la propagande", regrettait-elle, estimant que "ce qui est inquiétant, c’est que les dépenses de communication sont un puits sans fond".

"Profitez-en bien, car avec votre choix de modifier le règlement local de publicité pour supprimer les panneaux publicitaires, comment allez-vous faire pour poursuivre cette communication à outrance ?", concluait Doriane Corsale.

Emeline Baume, la 1ère vice-présidente de la Métropole qui remplaçait Bruno Bernard, parti accompagner le déplacement d’Emmanuel Macron, a souhaité leur répondre : "Il est question de communication institutionnelle et pas de publicité commerciale. Nous avons besoin de positionner dans le paysage des citoyens la Métropole de Lyon, ce qu’elle fait et ce qu’elle ne fait pas".

Fabien Bagnon, vice-président aux Mobilités Actives, qui gère donc le dossier des Voies Lyonnaises, a estimé que le montant de 268 000 euros était faux, et qu’il valait mieux parler de 200 000 euros. L’élu écologiste s’est dit "surpris que vous polémiquiez sur un sujet extrêmement consensuel".