Philippe Meunier (Région) : "Les Khmers verts, nous les combattons et nous les combattrons"

Au précédent mandat à la Région, Philippe Meunier était vice-président à la Sécurité. L’ancien député a désormais une nouvelle délégation : "Nous avons installé plus de 6000 caméras co-financés par l’exécutif. J’en ai fait le tour".

Le voilà donc à la tête de l’Aménagement du Territoire, qui représente "plus de 3 milliards d’euros de budget, c’est un challenge important pour permettre aux Auvergnats et Rhônalpins de continuer à s’enraciner dans leur village et ville sans être obligé de déménager faute d’activité ou de réseau permettant de les transporter".

A ce poster, Philippe Meunier est obligé de s’entretenir avec tous les élus de proximité, et notamment avec les nombreux maires écologistes de la région : "Je continuerai à m’adresser à tous les élus, je suis un républicain. Après, chacun assume sa politique. Je ne fais pas de procès d’intention à ces maires écologistes même si eux ils en font tous les jours, à tout le monde".

En le titillant un peu sur le sujet des écologistes, Philippe Meunier peut rapidement s’emporter : "Ils ont une pratique de la politique qui ressemble à celle des khmers verts, ils décident de tout par idéologie et par sectarisme, au mépris de l’intérêt général et des habitants. Ils ne font pas la politique pour le bien commun, ils ne sont pas dans le dialogue, ils sont dans l’imposition de leur idéologie verte. Nous les combattons et nous les combattrons".

Membre des Républicains, Philippe Meunier aurait voulu voir Laurent Wauquiez candidater à la présidentielle 2022. D’autant qu’il s’étonne de "voir des candidats qui ont quitté le parti revenir dans le jeu et représenter nos idées".

