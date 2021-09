La Région Auvergne-Rhône-Alpes, candidate pour accueillir le Cluster européen de l’immuno-infectiologie

Le Président de la République a notamment été interpellé par Laurent Wauquiez ce lundi lors de l’installation de l’Académie de l’OMS dans la capitale des Gaules. L’occasion pour le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes de lui faire part de son souhait de voir sa collectivité candidater pour accueillir le futur Cluster européen de l’immuno-infectiologie et ainsi "fédérer les multiples compétences présentes sur son territoire".

"En s’appuyant sur LyonBiopole Auvergne-Rhône-Alpes, la Région a commandé une étude démontrant la pertinence de choisir un écosystème local pour créer ce futur pôle d’excellence. La proposition de la Région comporte la création d’un IHU (Institut Hospitalo-Universitaire) en immuno-infectiologie à Lyon ainsi que la formalisation d’un campus de l’innovation en immuno-infectiologie dans le quartier de Gerland", précise la collectivité dans un communiqué de presse.

Quant à Laurent Wauquiez, il a évoqué "un pôle qui permettra de réfléchir aux défis du XXIe siècle : l’antibiorésistance, les nouvelles maladies respiratoires et les nouveaux virus émergents. Nous avons ici tout pour y arriver entre les équipes du Professeur Lina, nos hôpitaux, nos universités, nos centres de recherche, nos entreprises, nous pouvons faire cela y compris en intégrant les défis de demain tels que l’intelligence artificielle et les nanotechnologies. Nous sommes prêts à relever ce défi et à aller au bout ce que peut nous apporter ce projet d’Académie de l’OMS. S’occuper de santé, c’est penser son territoire et penser le monde tout à la fois".