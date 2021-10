"Un mois sans ma voiture" : la nouvelle opération de com' des TCL à Lyon

Le "mois sans ma voiture" est né d'un constat simple. Le quartier de la Soie, à cheval entre Villeurbanne et Vaulx-en-Velin est extrêmement bien desservi par les transports en commune. Pourtant, on constate toujours dans cette zone de 20 000 habitants et 18 000 employés un important encombrement des voies.

Pour inciter les grands Lyonnais à se séparer progressivement de leur véhicule, le SYTRAL et Keolis ont eu l'idée de mettre en place ce dispositif pendant 27 jours. Ce dernier comprend un mois d'abonnement offert sur le réseau TCL et Vélo'v, trois mois d'abonnement au service d'autopartage Citiz, un pass famille aller-retour pour le Rhônexpress, une inscription gratuite à "en Covoit'", le site de covoiturage de la Métropole de Lyon ainsi qu'un billet TER "famille" sur une destination au choix en Auvergne-Rhône-Alpes.

Après des semaines de prospections et 400 appels, les gestionnaires des transports en commun lyonnais ont identifié et convaincu 17 familles aptes à prendre part à cette expérience. Elles ont été sélectionnées en raison de leur utilisation quotidienne d'une voiture, mais aussi parce qu'elles n'étaient pas "anti transports en commun".

De cette façon, on peut se demander si ce prêche de convaincu ne risque pas de biaiser les résultats de cette expérimentation. La réponse est "non" pour Keolis qui assume le fait que ces familles ont été identifiées comme étant à "un point de bascule" entre la voiture et les transports alternatifs.

Car finalement, ce "mois sans ma voiture" n'est autre qu'une opération de communication visant à promouvoir l'abandon progressif de la voiture, prouver à la population qu'on peut s'en passer.

"Expérimenter, c'est adopter"

Les volontaires joueront ainsi le rôle de parfaits ambassadeurs pour le SYTRAL. "J'utilise ma voiture pour aller chercher mes enfants à l'école, pour mes rendez-vous médicaux, pour aller faire les courses. Avec cette expérimentation, je veux voir si les transports en commun vont me faciliter la vie et si ça va me couter moins cher", a expliqué Nabilla, une participante. De son côté, Béatrice Vessiller, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l'Urbanisme, est déjà sûre que les résultats seront concluants. "Expérimenter, c'est adopter", a-t-elle notamment déclaré.

Elles et les autres volontaires seront fréquemment consultés et questionnés lors de l'opération. Les organisateurs songent également à déployer le "mois sans ma voiture" dans d'autres quartiers de la Métropole de Lyon.