Lyon : les renforts de policiers promis par le ministre de l’Intérieur continuent d’arriver

Dans une pièce dernièrement rénovée au sein de l’hôtel de police Marius Berliet du 8e arrondissement de Lyon, mais dont le choix du papier peint jaune laisse à désirer, une vingtaine de nouvelles recrues avaient été bien alignées pour une cérémonie officielle en présence du préfet de région Pascal Mailhos.

"J’ai fait le bon choix"

Parmi les nouveaux policiers, ils sont nombreux à avoir choisi d’intégrer la "police-secours", une unité dans laquelle "on ressent la réalité du métier. Une unité qui est d’ailleurs souvent la première sur les lieux, comme la première ligne au plus près de nos concitoyens" selon Pascal Mailhos.

La police-secours de Lyon et des environs qui accueille donc depuis quelques semaines de nouvelles têtes, venues de toute la France : une Réunionnaise anciennement sapeurs-pompiers et désormais à Rillieux-la-Pape, un jeune homme originaire de Haute-Savoie aujourd’hui en patrouille de nuit à Vaulx-en-Velin ou encore un ex-paysagiste de Saint-Jean-Pied-de-Port qui ne regrette rien : "il faut faire des choix dans la vie, j’ai fait le bon en rejoignant la police" affirme ce dernier devant le préfet, qui a pris le temps de souhaiter la bienvenue à tous les agents, dont certains sont ensuite allés prendre leur service pour la nuit. Le représentant de l’Etat a aussi poussé les recrues à réfléchir à leur avenir "dans la grande famille", en passant d’autres concours pour faire évoluer leur carrière.

Des képis assez bien lotis ?

Au total, ce sont donc 79 policiers qui ont été ajoutés à l’effectif de la police lyonnaise, depuis un an, entre les arrivés et les départs. "L’augmentation va se poursuivre, nous sommes soulagés et surtout satisfaits de pouvoir réaliser nos missions de sécurité comme l’attend la population" indique Nelson Bouard, le directeur départemental de la sécurité publique. D’ici la fin de l’année, ce sont 144 fonctionnaires en plus par rapport à 2020 qui devraient être arrivés au sein de la DDSP 69. Le nombre de nouvelles arrivées devrait être porté à 300, comme promis par Gérald Darmanin, d’ici 2023.

La préfecture du Rhône a aussi évoqué ce lundi soir les autres mesures pour la sécurité dans l’agglomération lyonnaise prises ces derniers mois. Les policiers ont notamment reçu 58 nouveaux véhicules dont des Peugeot 5008, et profitent de la réhabilitation de commissariats. D’autre part, Pascal Mailhos a rappelé qu’il mène depuis l’été 2020 des réunions individuelles avec les six maires des communes de l’agglomération les plus en proie aux problèmes de tranquillité et de sécurité, "pour observer les progrès réalisés sur des sujets bien précis, par exemple les rodéos et les trafics de stupéfiants".

J.D.