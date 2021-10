Lyon : le Festival Lumière de retour pour une édition enfin complète

Cette année, la 13e édition du Festival Lumière retrouve une vie normale ou presque. La jauge des séances sera de nouveau complète, après avoir été fortement réduite en 2020.

D'où l'impatience des organisateurs, des acteurs et réalisateurs, et du public à ce que le festival débute ce samedi. En guise de cérémonie d'ouverture, Thierry Frémaux et ses équipes ont choisi de projeter à la Halle Tony-Garnier le film Le Caméraman de Buster Keaton et Edward Sedwick.

Le reste de la semaine mettra davantage à l'honneur Jane Campion, la réalisatrice néo-zélandaise qui recevra son Prix Lumière 2021 vendredi soir au Centre de Congrès de Lyon.

Malgré les restrictions sanitaires, plusieurs personnalités internationales du 7e art sont attendues entre Rhône et Saône. Les actrices Maggie Gyllenhaal et Rebecca Hall, passées derrière la caméra, présenteront en avant-première leurs premiers long-métrages qui seront ensuite diffusés sur Netflix. Gaspar Noé, Paolo Sorrentino, Edouard Baer, J.A. Bayona ou encore Alain Chabat seront également présents.

Cette édition rendra évidemment hommage à Bertrand Tavernier, décédé cette année. Irène Jacob, qui lui a succédé à la tête de l'Institut Lumière, fera elle ses premiers pas au festival dans ses nouvelles fonctions.