Véronique Déchamps : "Les habitants de la Mulatière ont extrêmement peur du téléphérique et des risques de cambriolages"

La Mulatière fait partie des villes envisagées pour accueillir stations et pylônes du futur téléphérique entre Francheville et Lyon. Selon la maire LR Véronique Déchamps, la détermination des écologistes tranche avec l'opposition de la population : "J'ai reçu énormément de messages et d'habitants. J'ai consulté les associations, la police pour la question des cambriolages car vous aurez une visibilité sur les propriétés. Les habitants en ont extrêmement peur".

"Les inconvénients sont trop lourds, le téléphérique touche à l'identité de notre commune, ça touche à tous les atouts", poursuit l'élue.

Véronique Déchamps a également accueilli froidement l'annonce faite par le gouvernement du déblocage de 7 millions d'euros pour cofinancer le téléphérique. Elle a peur que la population se dise : "C'est décidé, c'est fichu, pas la peine d'aller plus loin" dans l'opposition et la concertation.

