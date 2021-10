Etudiants sans master à Lyon : "On ira jusqu'au bout de la grève de la faim"

Pire encore, les deux étudiants de Lyon III dorment et vivent dans la rue de l'Université, dans le 7e arrondissement de Lyon. Si ces jeunes gens ont décidé d'en arriver là, c'est parce que, comme de nombreux étudiants en France, ils se retrouvent privés de master alors même qu'ils ont obtenu leur licence de droit l'an passé.

"Aucune alternative ne se présente à nous. Aucune proposition, ni du rectorat, ni des présidents d'université et on n'est même pas sûr que ça fonctionne", explique Rabah, visiblement très fatigué. L'obstacle principal à la poursuite d'études, c'est le nombre de places très limité dans les différents masters. Pourtant, un décret de mai 2021 oblige bel et bien les responsables d'université à proposer au minimum trois filières aux étudiants qui viennent d'obtenir leur licence.

A ce sujet, le doyen de l'université Lyon Jean-Moulin a reçu les deux étudiants en détresse. Il a signifié à Rabah qu'il a "essayé d'appuyer son dossier auprès du responsable de master", mais ce dernier lui a fait remarquer qu'il "ne restait plus de place, c'est tout".

Une impasse à Lyon III, tout comme à Lyon II. Les deux institutions semblent se renvoyer la balle à tour de rôle, sous les yeux d'un rectorat impuissant.

"On dirait qu'on est invisible"

"On dirait qu'on est invisible au bout d'un moment", témoigne Rabah avant de poursuivre "on commence à s'essouffler, mais il faut savoir qu'on ne s'arrêtera pas là, on ira vraiment jusqu'au bout quitte à mettre en danger notre santé, ce qui est déjà le cas".

Statu quo donc pour le moment, malgré les nombreux messages envoyés à la ministre de l'Education Frédérique Vidal, au sénateur Etienne Blanc (LR) et même au président de la République Emmanuel Macron.

L.M.