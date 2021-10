Grégory Doucet, maire de Lyon : "Il y a des gens dans la rue qui m'arrêtent pour me dire merci"

Grégory Doucet - LyonMag

Depuis un peu plus d'un an et son élection à la tête de la Ville de Lyon, Grégory Doucet n'en finit pas de créer le débat.













Avec son lot de reproches et de félicitations. Sans sondage, difficile de savoir ce que pensent vraiment les habitants de Lyon de leur maire écologiste. Ce jeudi, le Progrès publie un large entretien de l'intéressé. Et la question des critiques est posée. "Il y a aussi des gens dans la rue qui m'arrêtent pour me dire 'merci de ce que vous avez fait dans l'école de mes enfants'", rétorque Grégory Doucet. Selon lui, la colère qui monterait, y compris au sein de son propre électorat, est plutôt de "l'impatience. Car je ne crois pas avoir effectué aucun renoncement". "Il y a quelque chose de très collectif, y compris avec les habitants, dans la manière dont on transforme la ville. L'idée, c'est que les choses s'installent par petites touches", évoque également l'édile, qui se félicite d'annoncer que 1500 arbres auront été plantés entre septembre et la fin de l'année à Lyon. "Cela va devenir visible", promet-t-il à ceux qui attendaient et ne voyaient pas venir le fameux projet de forêt urbaine. Et sur la question des embouteillages qui pullulent depuis la rentrée dans les rues de la capitale des Gaules ? "Les bouchons sont d'abord la conséquence de la moindre fréquentation des transports en commun due à la crise. Est-ce que cela a à voir avec moi ? C'est vrai partout en France. Ce n'est pas lié à une municipalité qui serait écologiste", réplique Grégory Doucet. X

