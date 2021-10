Fronde des 47 maires : Gérard Larcher annonce une "mission sénatoriale" sur le fonctionnement de la Métropole de Lyon

Gérard Larcher était donc entouré de nombreux élus et du président de la collectivité, tandis que les relations entre l'exécutif écologiste et 47 maires du Grand Lyon se sont énormément détériorées ces dernières semaines. Les élus sont allés jusqu'à fonder une sorte de ligue de résistance en menaçant par moment de quitter la Métropole s'ils n'étaient pas plus écoutés par les Verts.

Alors dans cette ambiance délétère, l'homme d'Etat a annoncé le lancement d'une mission sénatoriale, "un travail d'évaluation" sur le fonctionnement de la loi MAPTAM, créatrice du statut particulier de la Métropole de Lyon. Après 6 ans d'existence l'efficacité du texte sera donc jugée, notamment sur des critères économiques et démocratiques.

Les rapports de forces entre élus municipaux et métropolitains devraient donc être examinés, tout comme la pertinence des prérogatives accordées à chacune des parties.

Cette annonce de Gérard Larcher a des airs de victoire pour Philippe Cochet. "Lors de l'assemblée générale, le Président a entendu le message des 47 maires du Grand Lyon", a déclaré sur Twitter le maire de Caluire-et-Cuire, chef de file des frondeurs. La mission devrait débuter fin 2021.