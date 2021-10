Lyon : le sénateur se fait voler ses affaires, il remercie ironiquement la mairie pour l'absence de caméras

Et hop, Cédric Vial faisait connaissance avec Lyon dans la douleur en étant victime d’un vol ce jeudi matin dans le 9e arrondissement. Sur Twitter, le sénateur savoyard (LR) et conseiller régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, explique s’être fait dérober son ordinateur et des dossiers.

"Malgré une tentative de poursuite de l’auteur, par manque d’entraînement, je ne l’ai pas rattrapé", poursuit Cédric Vial dans son tweet.

Et selon lui, il sera probablement impossible de retrouver ses affaires à cause de la politique de sécurité mise en place par les élus écologistes lyonnais. "Sans caméra dans le centre du 9e arrondissement, les policiers sont démunis. Merci la mairie de Lyon !", concluait le parlementaire.

On rappellera qu’en bon membre de la majorité de Laurent Wauquiez, Cédric Vial prend évidemment partie dans le dossier de la vidéoprotection qui oppose Région et Ville de Lyon. La première faisant régulièrement des propositions pour aider à l’installation de caméras, refusées à chaque fois par Grégory Doucet et ses équipes.