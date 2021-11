Lyon : des commerçants de la Croix-Rousse "prêts à se défendre pour ne pas devenir le nouveau Guillotière"

Plusieurs gérants de commerces se sont réunis ce vendredi matin rue du Mail, en plein cœur du 4e arrondissement, pour mettre le doigt sur un problème bien précis : les livraisons à scooter qui se sont multipliées dans le secteur.

Le tenancier d'un bistrot évoque, "depuis début juin, des aires de stationnement pleines à craquer de 11h30 à 15h puis de 18h à 2h. Le tout accompagné par le comportement inacceptable des livreurs qui s'assoient sur les voitures, jettent leurs déchets à même le sol, dégradent nos vitrines ou encore urinent partout".

Pire pour le boucher du coin, "les remontées de rues en sens interdit, la circulation sur les trottoirs, et les trafics de drogue liés à cette activité. Un jour il y aura un grave accident, un gamin va se faire renverser".

Et quand les commerçants font des remarques aux jeunes livreurs, un rapport de force est tout de suite engagé. "Mercredi, j'ai demandé à ce que les scooters ne soient pas posés contre une voiture, pour éviter de la rayer, on m'a répondu 'nique ta mère, on va brûler ton magasin'", explique toujours l'un des gérants les plus touchés par le phénomène.

Certains font désormais état d'un chiffre d'affaires en baisse et menacent de "régler les problèmes par eux-même en créant un groupe d'autodéfense pour ne pas devenir le nouveau Guillotière". Désormais "prêt à se défendre", le collectif en colère demande l'aide de la mairie et des autorités. En plus d'une présence accrue de policiers sur le terrain, ils espèrent l'installation de caméras de vidéosurveillance.

Pour rappel, le maire de l'arrondissement Rémi Zinck a toujours refusé de se lancer dans cette voie, avançant notamment l'argument d'un coût exorbitant. "Les mecs qui veulent faire chier montent à donc à la Croix-Rousse pour se lâcher", conclut une habitante.

La Région s'en mêle

Des caméras, c'est aussi ce que réclame le président de la Région Auvergne Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez qui continue de vouloir développer le système dans l'agglomération lyonnaise. En cette fin de semaine, il a écrit une lettre au préfet du Rhône Pascal Mailhos dans laquelle il fait état d'un "climat d'ultra violence qui s'est installé dans ce quartier autrefois paisible" et de ces "commerçants à bout de nerfs, condamnés à se résigner devant l'ensauvagement de la voie publique qu'ils subissent de plein fouet".

Un bilan de Laurent Wauquiez rendu possible grâce à la visite de son vice-président à la Sécurité, Renaud Pfeffer, qui était jeudi soir sur place. "J'ai vu de mes yeux, les trafics, les rodéos, les menaces alors qu'il était environ 19h30", explique le maire de Mornant.

Avec ce nouveau front de contestation à Lyon, la question de la vidéo-surveillance est un peu plus au cœur du mandat du maire de Lyon Grégory Doucet. En début de semaine, l'élu avait été taclé par Gérald Darmanin sur le manque de caméras où s'est déroulé la fusillade à la Duchère lundi soir. L'édile écologiste avait alors rappelé qu'un audit est en cours pour adapter le dispositif en place.

J.D.