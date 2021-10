Lyon : les TCL récompensés pour leur stratégie de sécurité

Cette semaine se déroule à Nice la "conférence internationale Sécurité, Démocratie et Villes". Un évènement organisé par le Forum européen pour la sécurité urbaine, durant lequel 250 villes européennes se retrouvent pour évoquer de multiples sujets.

Durant ce forum où 17 pays se réunissent, une cérémonie de remises de prix a été réalisée, pour récompenser les bons élèves sur les thèmes de la mobilité et de la sécurité. Et ce sont les exploitants du réseau TCL, Keolis Lyon, qui ont reçu le premier prix de la part du Forum Français pour la Sécurité Urbaine "pour leur stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance".

Le jury affirme sur Twitter avoir souhaité "mettre en avant une démarche globale, équilibrée et transposable à d’autres territoires". "C’est une récompense de notre travail de long terme, entamé depuis 2011, qui se poursuit et se perfectionne en continue" a réagi Sandra Bernard, responsable de la Sécurité au Sytral.

Reste que les conducteurs des TCL dénoncent depuis plusieurs mois une forte insécurité dans les transports en commun lyonnais. Les faits divers restent en effet courants, en particulier des caillassages chaque semaine, comme encore à Chassieu ce mercredi soir. Une délinquance qui avait trouvé comme point d’orgue les tirs contre un bus à Sainte-Foy-lès-Lyon en septembre, ou plus récemment l’agression d’un homme avec un bébé qui demandait à un individu d’arrêter de fumer dans un tramway.