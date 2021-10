Les agents TCL désormais équipés de caméras embarquées à Lyon

Depuis ce jeudi, le SYTRAL et Keolis équipent certains agents TCL en caméras embarquées. Cette nouvelle mesure "s'inscrit dans un projet plus large", précise Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du SYTRAL.

L'élu écologiste assume le fait "qu'il y a une dégradation du réseau depuis un an". Alors si ces caméras ne vont pas tout résoudre, elles permettront néanmoins d'apaiser les esprits dans des situations conflictuelles.

Pour Pierre-François Héritier, agent assermenté, "c'est une protection supplémentaire". Lui et ses collègues ont un cadre très précis pour pouvoir l'utiliser. Premièrement, seul les chefs de brigade en possèdent une. La caméra filme constamment, mais n'enregistre que lorsqu'on la déclenche. "On n'appuie sur le bouton qu'en cas d'agressivité d'un client, lors d'un délit ou d'un crime, en situation déséquilibrée ou à la demande d'un passager", précise Pierre-François Héritier.

À #Lyon, des agents @TCL_SYTRAL vont être équipés de caméras embarquées. Une expérimentation qui répond en partie à l’augmentation de l’insécurité dans les transports en commun. Pierre-François, agent assermenté, explique son fonctionnement ⬇️ pic.twitter.com/EkuLYdNXJh — Lyon Mag (@lyonmag) October 21, 2021

Quelle que soit la situation, les agents auront l'obligation de déclarer à leurs interlocuteurs qu'ils sont filmés.

Naturellement, seul les responsables Keolis et les forces de l'ordre pourront visionner les images. Il se pourrait également qu'elles soient utilisées à des fins pédagogiques dans le futur.

Pour le moment, 21 agents sont équipés du dispositif sur le réseau TCL. Ils seront au nombre de 92 d'ici trois mois.

"Nous développons aussi les moyens humains avec le déploiement dès aujourd’hui de près de 30 nouveaux agents de sécurité privée qui viennent renforcer la sécurité sur le réseau TCL. Un dispositif de plus de 300 000 euros qui s’ajoute aux 26,4 millions d’euros dédiés à la sécurité en 2021", se félicite Bruno Bernard.