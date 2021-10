Une manifestation "face à la dictature de l'oligarchie pervertie" ce samedi à Lyon

Une nouvelle manifestation est prévue ce samedi à Lyon, pour le 15e samedi consécutif. Organisé par les collectifs Coronafolie, Agora Event Lyon et Un Nôtre Monde, le mouvement se veut être pacifique et apolitique. Les militants qui partiront de la place Jean-Macé à 14h comptent faire "face à la dictature de l'oligarchie pervertie qui met en esclavage physique et pour dette sur des générations".

Il s'agira là de protester contre les augmentations de prix des énergies et la diminution du pouvoir d'achat des Français. Ce mouvement qui s'était formé pour lutter contre le pass sanitaire semble donc s'éloigner de son combat original.

Le cortège devrait arriver devant la halle Tony-Garnier du 7e arrondissement de Lyon à 18h.