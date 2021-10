Suppression de 300 postes à l'hôpital Desgenettes à Lyon : une décision "incompréhensible" pour FO

"En cette période où l’hôpital est la cible des pouvoirs publics qui ferment des lits par milliers, FO considère que le parallélisme avec la situation globale du secteur Hospitalier est criant et que la suppression de 300 postes est scandaleuse", regrette le syndicat.



"Le partenariat de fonctionnement avec les Hospices Civils de Lyon aurait dû être une véritable garantie pour les salariés et l’activité hospitalière. C’est pourquoi une telle décision apparait incompréhensible et percute de plein fouet tout le personnel de l’Hôpital Desgenettes", précise FO.



Pour le syndicat, "cette attaque supplémentaire envers le monde médical illustre parfaitement que le gouvernement qui faisait applaudir les soignants lorsque la crise sanitaire était à son paroxysme, n’hésite pas aujourd’hui à sacrifier 300 salariés sur l’autel des rentabilités et des restructurations iniques".

FO "condamne de tels choix qui salissent le travail accompli par les agents hospitaliers issus de tous les secteurs".

Pour rappel, l'HIA Desgenettes de Lyon sera prochainement transformé en antenne hospitalière des armées et seul une centaine de postes sera conservée.